PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ausschreitungen bei Versammlung - Polizei setzt Pfefferspray ein

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einer Versammlung zum Thema "Solidarität mit Rojava" kamen am Dienstagabend (20.01.2026) entgegen der angekündigten 20 Teilnehmer zeitweise bis zu 2000 Personen zu der Versammlungsörtlichkeit am Börsenplatz. Bereits im Rahmen der Auftaktkundgebung gegen 18.00 Uhr kam es zu einzelnen Vermummungshandlungen von Versammlungsteilnehmern, die nach Ansprache durch die Versammlungsleitung und die Polizei abgelegt wurden. Mit Beginn des Aufzugs wurde wiederholt Pyrotechnik innerhalb der Versammlung gezündet. Der Aufzug wurde daraufhin immer wieder angehalten. Die Versammlungsteilnehmer zeigten sich fortwährend aggressiv und griffen in der Folge vorbeifahrende Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Polizei mit Pyrotechnik an. Nach dem Anhalten des Aufzugs durch die Polizei wurden die Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beworfen. Zudem wurde versucht, die Polizeikette gewaltsam zu durchbrechen, so dass die Polizei Pfefferspray einsetzen musste.

Aus dem Kreise der Versammlungsteilnehmer konnten 75 Personen polizeilich umschlossen werden. Unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, Angriffen auf Polizeibeamte, Verstößen gegen das Sprengstoff- und Versammlungsgesetz wurden die Personalien festgestellt und die Personen erkennungsdienstlich behandelt.

Die Polizei zeigte im Nachgang der Versammlung weiterhin im gesamten Innenstadtbereich starke Präsenz und sprach vereinzelt Platzverweise gegen Personen aus, die sich polizeilichen Anweisungen widersetzten.

Polizeisprecher Timo Brenner: "Unter dem Deckmantel einer Demonstration Polizeikräfte und Außenstehende anzugreifen ist mit dem demokratischen Verständnis der Versammlungsfreiheit nicht in Einklang zu bringen. Unsere Einsatzkräfte waren heute leider massiven Gewalthandlungen ausgesetzt und waren gezwungen, entsprechend robust einzuschreiten. Es war einzig glücklichen Umständen geschuldet, dass keine Einsatzkräfte verletzt wurden."

Im Rahmen des Einsatzgeschehens wurden durch die Polizei Bild- und Videoaufnahmen gefertigt, die nun ausgewertet werden. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen war zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. "Wir werden akribisch ermitteln und die Straftäter ihrer gerechten Strafe zuführen", so Brenner weiter.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen.

Stand 22.45 Uhr

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 13:24

    POL-S: Dachstuhlbrand

    Stuttgart-Ost (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen (20.01.2026) in einem Einfamilienhaus im Bruckenschlegel ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte gegen 08.50 Uhr schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:58

    POL-S: 29-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (08.01.2026) eine 29 Jahre alte Frau in der Stadtbahn der Linie 6 in Richtung Flughafen/Messe sexuell belästigt. Der Mann setzte sich gegen 12.10 Uhr der Frau gegenüber, als die Stadtbahn gerade auf Höhe Pfostenwäldle unterwegs war und entblößte sein Glied. Als die 29-Jährige den Mann auf sein Verhalten ansprach, ergriff dieser die Flucht und ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 17:47

    POL-S: Motorrad geht nach Unfall in Flammen auf

    Stuttgart-Stammheim (ots) - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Montag (19.01.2026) bei einem Unfall in der Kornwestheimer Straße Ecke Freihofstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 31 Jahre alter Fahrer eines BMW fuhr gegen 14.45 Uhr in der Freihofstraße. Hier bog er nach links in die Kornwestheimer Straße ab. Der 25-jährige Motorradfahrer, welcher auf der Freihofstraße in entgegengesetzter Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren