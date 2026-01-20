PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dachstuhlbrand

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen (20.01.2026) in einem Einfamilienhaus im Bruckenschlegel ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte gegen 08.50 Uhr schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 11:58

    POL-S: 29-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (08.01.2026) eine 29 Jahre alte Frau in der Stadtbahn der Linie 6 in Richtung Flughafen/Messe sexuell belästigt. Der Mann setzte sich gegen 12.10 Uhr der Frau gegenüber, als die Stadtbahn gerade auf Höhe Pfostenwäldle unterwegs war und entblößte sein Glied. Als die 29-Jährige den Mann auf sein Verhalten ansprach, ergriff dieser die Flucht und ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 17:47

    POL-S: Motorrad geht nach Unfall in Flammen auf

    Stuttgart-Stammheim (ots) - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Montag (19.01.2026) bei einem Unfall in der Kornwestheimer Straße Ecke Freihofstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 31 Jahre alter Fahrer eines BMW fuhr gegen 14.45 Uhr in der Freihofstraße. Hier bog er nach links in die Kornwestheimer Straße ab. Der 25-jährige Motorradfahrer, welcher auf der Freihofstraße in entgegengesetzter Richtung ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:38

    POL-S: Polizeidirektor Tobias Mutschler als neuer Revierleiter eingeführt

    Stuttgart-Ost (ots) - In einem feierlichen Rahmen hat Polizeipräsident Markus Eisenbraun am Montag (19.01.2026) den neuen Leiter des Polizeireviers 5 Ostendstraße, Polizeidirektor Tobias Mutschler, im Stuttgarter Polizeipräsidium begrüßt und offiziell in sein neues Amt eingeführt. Ein besonderer Dank galt Erster Polizeihauptkommissarin Christina Stahlmann, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren