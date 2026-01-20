POL-S: Dachstuhlbrand
Stuttgart-Ost (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen (20.01.2026) in einem Einfamilienhaus im Bruckenschlegel ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte gegen 08.50 Uhr schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell