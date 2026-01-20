POL-S: Dachstuhlbrand

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (08.01.2026) eine 29 Jahre alte Frau in der Stadtbahn der Linie 6 in Richtung Flughafen/Messe sexuell belästigt. Der Mann setzte sich gegen 12.10 Uhr der Frau gegenüber, als die Stadtbahn gerade auf Höhe Pfostenwäldle unterwegs war und entblößte sein Glied. Als die 29-Jährige den Mann auf sein Verhalten ansprach, ergriff dieser die Flucht und ...

