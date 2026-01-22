Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Diebe bei Verkehrskontrolle festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (19.01.2026) drei Rumänen im Alter von 23, 29 und 49 Jahren in der Willy-Brandt-Straße festgenommen, die im Verdacht stehen, eine 85-Jährige bestohlen zu haben. Die Beamten entdeckten dort gegen 12.50 Uhr einen BMW mit französischer Zulassung und hielten ihn an, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Gegen einen der drei Männer im Fahrzeug, einen 23-Jährigen, bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahls. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten neben einem Geldbeutel mit einer größeren Menge Bargeld und mehreren Karten auch zwei Mobiltelefone. Ermittlungen ergaben, dass der Geldbeutel kurze Zeit vorher einer 85-jährigen Seniorin in der König-Karl-Straße gestohlen worden war. Mit ihrer Bankkarte sollen die Männer bereits Verfügungen in Höhe von über 1000 Euro vorgenommen haben. Da der Verdacht besteht, dass der 29-jährige Fahrzeugführer außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Der 23-Jährige wurde aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls in anderer Sache im Laufe des Dienstags (20.01.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Die beiden anderen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

