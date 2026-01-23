Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 57 Jahre alte Frau soll am Donnerstag (22.01.2026) mit ihrem BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bottroper Straße eine 82 Jahre alte Fußgängerin erfasst haben. Die 57-Jährige wollte gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz rückwärts ausparken, als sie die 82-Jährige erfasste, die hinter ihrem Fahrzeug vorbeilief. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

