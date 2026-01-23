PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 57 Jahre alte Frau soll am Donnerstag (22.01.2026) mit ihrem BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bottroper Straße eine 82 Jahre alte Fußgängerin erfasst haben. Die 57-Jährige wollte gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz rückwärts ausparken, als sie die 82-Jährige erfasste, die hinter ihrem Fahrzeug vorbeilief. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
  • 22.01.2026 – 15:54

    POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Bei einem Unfall in der Plieninger Straße am Donnerstagmittag (22.01.2026) haben sich eine 63 Jahre alte Frau und ein 59 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen. Die 63-Jährige bog mit ihrem Toyota gegen 14.00 Uhr von der Epplestraße nach links in die Plieninger Straße ab. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem 59-jährigen Kia-Fahrer zusammen, der geradeaus in Richtung der ...

    mehr
