POL-S: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht -
Stuttgart-Heslach (ots)
Unbekannte sind am Freitag (23.01.2026) in ein Haus an der Witthohstaffel eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 12.00 Uhr und 19.15 Uhr eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.
