POL-S: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Bei einem Unfall in der Plieninger Straße am Donnerstagmittag (22.01.2026) haben sich eine 63 Jahre alte Frau und ein 59 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen. Die 63-Jährige bog mit ihrem Toyota gegen 14.00 Uhr von der Epplestraße nach links in die Plieninger Straße ab. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem 59-jährigen Kia-Fahrer zusammen, der geradeaus in Richtung der ...

