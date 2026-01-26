PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/ -West/ -Süd (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag (17.01.2026) und Sonntag (25.01.2026) in Häuser und Wohnung am Sonnenweg, an der Rötestraße und Im Unteren Kienle eingebrochen. Am Sonnenweg gelangten die Täter zwischen Freitag (23.01.2026), 10.00 Uhr und Samstag (24.01.2026), 12.15 Uhr, über eine Kellereingangstür in eine Doppelhaushälfte. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen einen Tresor, mit dem sie flüchteten. Im Tresor waren unter anderem Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. An der Rötestraße schlugen die Unbekannten am Samstag (24.01.2026) zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr das Terrassenfenster ein. Sie durchwühlten auch hier sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Im Unteren Kienle schlugen die Täter zwischen Samstag (17.01.2026) und Sonntag (25.01.2026) die Scheibe einer Terrassentür ein, um in das Gebäude zu gelangen. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

   So können Sie sich vor Einbrechern schützen: -	Wenn Sie Ihr Haus 
verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre 
Haustür ab. -	Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 
Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene 
Fenster. -	Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher
finden jedes Versteck. -	Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln
Sie den Schließzylinder aus. -	Achten Sie auf Fremde in Ihrer 
Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. -	 Informieren Sie bei 
verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 
110. -	Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum 
Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Mehr
Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter 
www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne 
K-EINBRUCH

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

