POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht
Stuttgart-Weilimdorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (26.01.2026) an der Kreuzung Flachter Straße / Gerlinger Straße ist ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Eine 47-jährige Frau fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem VW in der Bundesstraße 295 Richtung Stuttgart-Feuerbach. An der Kreuzung zur Flachter Straße stieß sie mit dem BMW einer 48-jährigen Frau zusammen, die Richtung Gerlinger Straße fuhr. Beide machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.
