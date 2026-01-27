PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (26.01.2026) an der Kreuzung Flachter Straße / Gerlinger Straße ist ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Eine 47-jährige Frau fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem VW in der Bundesstraße 295 Richtung Stuttgart-Feuerbach. An der Kreuzung zur Flachter Straße stieß sie mit dem BMW einer 48-jährigen Frau zusammen, die Richtung Gerlinger Straße fuhr. Beide machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:54

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Sillenbuch/ -West/ -Süd (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag (17.01.2026) und Sonntag (25.01.2026) in Häuser und Wohnung am Sonnenweg, an der Rötestraße und Im Unteren Kienle eingebrochen. Am Sonnenweg gelangten die Täter zwischen Freitag (23.01.2026), 10.00 Uhr und Samstag (24.01.2026), 12.15 Uhr, über eine Kellereingangstür in eine Doppelhaushälfte. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:39

    POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist im Bekleidungsgeschäft

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 50 Jahre alter Mann soll am Samstagmittag (24.01.2026) in einem Bekleidungsgeschäft an der Seelbergstraße an seinem entblößten Glied manipuliert haben. Zwei 31 und 78 Jahre alte Frauen stellten gegen 12.30 Uhr fest, dass der Mann sein Glied durch den geöffneten Reisverschluss seiner Hose in der Hand hielt und daran manipulierte. Nachdem die Frauen zur Kassiererin gingen, flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren