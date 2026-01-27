PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Süd (ots)

In einer Dachgeschosswohnung in der Hohentwielstraße ist am Montagabend (26.01.2026) aus bislang nicht geklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner des Hauses bemerkte gegen 22.45 Uhr Rauch im Haus und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr fand die Bewohnerin in der Brandwohnung vor und rettete sie aus der Wohnung. Diese bleibt bis auf weiteres unbewohnbar. Rettungskräfte brachten die Bewohnerin mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

