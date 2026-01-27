PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Fahrzeugfahrer vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines grauen BMW ist am Dienstagmorgen (27.01.2026) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Der Fahrer missachtete gegen 10.25 Uhr die Geschwindigkeitsbegrenzung im Schwabtunnel, weshalb Polizeibeamte ihn kontrollieren wollten. Der Fahrer hielt erst an, flüchtete aber in Richtung Westbahnhof als die Polizeibeamten an das Fahrzeug herantraten und nach den Dokumenten fragten. Ermittlungen ergaben, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen mit Heidelberger Kennung (HD) als gestohlen gemeldet worden waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

