POL-S: Frau ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Dienstagabend (27.01.2026) in der Heustraße eine 66-jährige Frau beraubt. Die Männer hielten die Frau im Bereich der Kreuzung Büchsenstraße gegen 20.40 Uhr fest und hielten ihr den Mund zu. Daraufhin entrissen sie der Frau vier Umhängetaschen mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Danach flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

