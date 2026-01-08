LPI-SHL: Radfahrer unter Alkoholeinfluss
Bad Salzungen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag (08.01.2026) einen 41-jährigen Pedelec-Fahrer in Bad Salzungen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 41-Jährigen erwartet eine Anzeige.
