Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Illegales Glücksspiel - 19 Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (27.01.2026) 18 Männer und eine Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, illegalem Glücksspiel nachgegangen zu sein. Polizeiliche Ermittlungen führten auf die Spur einer Büroräumlichkeit an der Mercedesstraße, in der illegales Glückspiel betrieben werden soll. Nachdem das Amtsgericht Stuttgart Durchsuchungsbeschlüsse angeordnet hatte, durchsuchten die Beamten in der Nacht die Büroräumlichkeit, sowie die Wohnanschriften der Tatverdächtigen. In der Büroräumlichkeit fanden die Beamten über 100.000 Euro Bargeld und beschlagnahmten es. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

