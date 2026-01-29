Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 31-Jährige tot in Wohnung gefunden - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (27.01.2026) in einer Wohnung an der Türlenstraße die Leiche einer 31 Jahre alten Frau entdeckt. Nachdem die Frau nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen war, meldete eine Vorgesetzte die Frau gegen 10.30 Uhr als vermisst. Alarmierte Beamte betraten daraufhin die Wohnung und entdeckten die Leiche. Eine am Mittwoch (28.01.2026) durchgeführte Obduktion ergab, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei einen 32 Jahre alten Bekannten der Toten fest. Er wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den 32-Jährigen mit palästinensischen Wurzeln und ungeklärter Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern an.

