Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (06.01.2026) war eine 34-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Feldstraße/Kobelweg unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 24-Jährige.

Die 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

