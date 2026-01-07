Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Dienstag (06.01.2026) war eine 34-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Feldstraße/Kobelweg unterwegs.
Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 24-Jährige.
Die 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell