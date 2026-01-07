Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - In der Zeit von Donnerstag (01.01.2026), 22:00 Uhr bis Montag (05.01.2026), 12:20 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Ulstettstraße.

Eine bislang unbekannte Person touchierte dabei einen LKW, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am LKW entstand ersten Schätzungen zufolge an der Frontpartie ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell