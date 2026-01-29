Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Plieningen (ots)

Eine 53 Jahre alte Frau soll am Mittwochabend (28.01.2026) während ihrer Fahrt von Bad Cannstatt nach Plieningen einen Unfall verursacht und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die 53-Jährige fuhr gegen 20.00 Uhr mit ihrem Kia von der Brombergstraße in Richtung Plieningen. An einem bislang unbekannten Ort, aber noch vor Erreichen der Stadtbahnhaltestelle Ruhbank, verunfallte sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand und beschädigte ihr eigenes Fahrzeug damit erheblich. In der Mittleren Filderstraße fuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer hinter der 53-Jährigen, als diese plötzlich stark abgebremst haben und in den Gegenverkehr geraten sein soll. Kurz darauf löste sich ein loses Fahrzeugteil des Kia und beschädigte den dahinterfahrenden VW des 23-Jährigen. In Plieningen soll die 53-Jährige daraufhin das Steuer an einen 52-jährigen Mann übergeben haben. Polizeibeamte kontrollierten das Fahrzeug einige Minuten später im Bereich der Eisenbahnstraße. Da die 53-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll, musste sie neben ihrem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Kia gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

