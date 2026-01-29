PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 28-Jähriger von mehreren Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine Gruppe unbekannter Männer hat am Mittwochabend (28.01.2026) einen 28 Jahre alten Mann im Oberen Schlossgarten geschlagen und ausgeraubt. Fünf Männer der Gruppe gerieten gegen 22.45 Uhr mit dem 28-jährigen Mann in Streit, in dessen Verlauf sie den Mann schlugen und auf ihn eintraten. Anschließend stahlen zwei weitere Männer ein Handy und Marihuana aus seiner Tasche. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Männer sollen zirka 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein und Wintermützen getragen haben. Einer der Täter trug eine auffällige rote/orangene Jacke. Nach der Tat flohen die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

