Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Cannabis an Minderjährige verkauft - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (28.01.2026) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der in der Krailenshaldenstraße Cannabis an ein 14 Jahre altes Mädchen verkauft haben soll. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 19-Jährigen und zwei 14-Jährige gegen 19.45 Uhr, wobei sich der Verdacht erhärtete, dass der 19-Jährige einer der Minderjährigen zuvor Cannabis verkauft haben soll. Nach Übernahme des Sachverhalts durch Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart nahmen sie den 19-Jährigen vor Ort fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie 843 Gramm Marihuana, 103 Gramm Haschisch, eine kleine Menge Kokain, einige Subutex-Tabletten und über 10.000 Euro Bargeld. Sie beschlagnahmten die Dinge, ebenso wie eine Gasdruckwaffe. Da der Verdacht bestand, dass die Mutter des 19-Jährigen zuvor weiteres Betäubungsmittel in der Wohnung vernichtet hatte, nahmen sie auch die 50-Jährige vorläufig fest, setzten sie aber nach Durchführung der Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der 19-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (29.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell