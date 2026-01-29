Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche bewaffnete Rauschgifthändler leisten Widerstand

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (28.01.2026) zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren in Hedelfingen festgenommen, die mit Haschisch gehandelt haben sollen. Polizeibeamte entdeckten die beiden Männer gegen 17.45 Uhr am Hedelfinger Platz und führten eine Personenkontrolle durch. Der 22-Jährige ergriff sofort die Flucht und soll hierbei eine Schusswaffe weggeworfen haben. Ein 33-jähriger Beamter folgte ihm und nahm ihn im Alosenweg fest. Gegen seine Festnahme soll sich der Tatverdächtige gewehrt und den Beamten beleidigt haben. Seinen 19-jährigen mutmaßlichen Komplizen hinderten ein 25 Jahre alter Beamter und seine 29-jährige Kollegin an der Flucht. Während er gegen seine Festnahme ebenfalls Widerstand geleistet haben soll, verlor auch er eine Schusswaffe. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten rund 57 Gramm Haschisch und über 1000 Euro mutmaßliches Dealergeld. Beim 22-Jährigen fanden sie kurze Zeit später ebenfalls einige Gramm Haschisch. Bei anschließenden Durchsuchungen eines Fahrzeugs und der Wohnungen der Tatverdächtigen fanden Polizeibeamte rund ein halbes Kilogramm Haschisch und beschlagnahmten es. Der 19-Jährige mit irakischer Staatsangehörigkeit und der 22-Jährige mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit werden im Laufe des Donnerstags (29.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

