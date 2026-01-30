Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Raub auf Imbiss - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (29.01.2026) versucht, einen 52 Jahre alten Mann in einem Imbiss an der Freihofstraße auszurauben. Der Unbekannte betrat den Imbiss gegen 22.20 Uhr und forderte den 52-jährigen Gastronom unter Vorhalt eines Messers auf, ihm die Kasse zu übergeben. Als der 52-Jährige eine gleichaltrige Mitarbeiterin anwies, die Polizei zu rufen, flüchtete der Unbekannte in Richtung Fliegenweg. Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schlank. Er hatte einen dunklen Teint und schwarze Augen. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und einen medizinischen blauen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

