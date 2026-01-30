Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher von Bewohnern überrascht - Zeugen gesucht

Stuttgart -Vaihingen /-Süd /-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagabend (29.01.2026) oder am Freitagfrüh (30.01.2026) in ein Einfamilienhaus an der Steigstraße und in zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Mörikestraße und Matthäusstraße eingebrochen. An der Steigstraße hebelte ein Einbrecher gegen 19.00 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und traf im Schlafzimmer auf die Bewohnerin. Hierauf ergriff er die Flucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Matthäusstraße versuchten die Einbrecher gegen 01.00 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu öffnen. Hier konnte die Bewohnerin ebenfalls die Einbrecher in die Flucht schlagen, indem sie das Öffnen der Tür von innen verhinderte. An der Mörikestraße hebelten die Täter zwischen 17.00 Uhr und 20.45 Uhr die Terrassentür einer Wohnung auf. Sie durchwühlten die Wohnung und stahlen Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell