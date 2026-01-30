PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb bedroht Personal

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (29.01.2026) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Discounter an der Thomas-Mann-Straße Lebensmittel sowie Alkohol gestohlen und anschließend das Personal bedroht haben soll. Der Tatverdächtige betrat gegen 15.15 Uhr den Discounter und soll Lebensmittel sowie Alkohol in seine Jackentasche gesteckt haben. An der Kasse soll er dann lediglich einen Teil der Waren bezahlt haben. Zwei Detektive sprachen den 32-Jährigen nach der Kasse an und brachten ihn in ihr Büro. Dort soll der Tatverdächtige ein Multitool aus seiner Tasche gezogen und die beiden Detektive damit bedroht haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Der 32-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, wurde am Freitag (30.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

