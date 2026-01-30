PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 15 Schusswaffen sichergestellt - Vier Tatverdächtige in Haft

Stuttgart- Rems-Murr-Kreis / Landkreis Esslingen / Dortmund (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.01.2026) in mehreren Landkreisen Durchsuchungen durchgeführt und 15 Schusswaffen beschlagnahmt. Umfangreiche Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität brachten die Beamten auf die Spur von sechs Tatverdächtigen. Mit Hilfe von Spezialkräften durchsuchten die Ermittler die Wohn- und Geschäftsräume der Männer im Alter 28 bis 70 Jahren. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und beschlagnahmten die Waffen und weiteres umfangreiches Beweismaterial. Dieses bedarf nun der Auswertung. Zwei 34 und 41 Jahre alte Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit, ein 28-Jähriger mit bosnischer und ein 32-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag (30.01.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz und wies die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein. Die beiden weiteren Tatverdächtigen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Weitere, über die Pressemitteilung hinausgehende Informationen können derzeit nicht mitgeteilt werden, da die Ermittlungen weiter andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren