Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 15 Schusswaffen sichergestellt - Vier Tatverdächtige in Haft

Stuttgart- Rems-Murr-Kreis / Landkreis Esslingen / Dortmund (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.01.2026) in mehreren Landkreisen Durchsuchungen durchgeführt und 15 Schusswaffen beschlagnahmt. Umfangreiche Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität brachten die Beamten auf die Spur von sechs Tatverdächtigen. Mit Hilfe von Spezialkräften durchsuchten die Ermittler die Wohn- und Geschäftsräume der Männer im Alter 28 bis 70 Jahren. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und beschlagnahmten die Waffen und weiteres umfangreiches Beweismaterial. Dieses bedarf nun der Auswertung. Zwei 34 und 41 Jahre alte Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit, ein 28-Jähriger mit bosnischer und ein 32-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag (30.01.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz und wies die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein. Die beiden weiteren Tatverdächtigen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Weitere, über die Pressemitteilung hinausgehende Informationen können derzeit nicht mitgeteilt werden, da die Ermittlungen weiter andauern.

