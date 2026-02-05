Polizei Hagen

POL-HA: Rubbellose und Zigaretten entwendet: Polizei sucht Zeugen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag (03.02) entwendete ein derzeit noch unbekannter Mann diverse Rubbellose im Wert von ca. 600 Euro sowie vier Schachteln Zigaretten aus einem Kiosk/einer Lotto- und Postannahmestelle. Das betroffene Geschäft befindet sich in der Filiale eines Supermarktes in der Minervastraße. Der Tatverdächtige verschaffte sich um 21.34 Uhr Zugang, während das Lebensmittelgeschäft zwar noch geöffnet war, der Kiosk jedoch bereits geschlossen hatte.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca.40-45 Jahre alt, die Person hat beinahe eine Glatze und eine Tätowierung am Hals rechts. Er war mit einer grünen Bomberjacke, einer schwarzen Hose, einem blauem Kapuzenpullover und schwarzen Turnschuhen mit augenscheinlich neongelber Sohle bekleidet.

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

