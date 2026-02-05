PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Rubbellose und Zigaretten entwendet: Polizei sucht Zeugen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag (03.02) entwendete ein derzeit noch unbekannter Mann diverse Rubbellose im Wert von ca. 600 Euro sowie vier Schachteln Zigaretten aus einem Kiosk/einer Lotto- und Postannahmestelle. Das betroffene Geschäft befindet sich in der Filiale eines Supermarktes in der Minervastraße. Der Tatverdächtige verschaffte sich um 21.34 Uhr Zugang, während das Lebensmittelgeschäft zwar noch geöffnet war, der Kiosk jedoch bereits geschlossen hatte.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca.40-45 Jahre alt, die Person hat beinahe eine Glatze und eine Tätowierung am Hals rechts. Er war mit einer grünen Bomberjacke, einer schwarzen Hose, einem blauem Kapuzenpullover und schwarzen Turnschuhen mit augenscheinlich neongelber Sohle bekleidet.

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:05

    POL-HA: Feuerwerkskörper aus Auto heraus gezündet

    Hagen-Vorhalle (ots) - Kurz nach Mitternacht zündete ein 19-Jähriger am Mittwoch (04.02.), nahe der Brockhauser Straße in Vorhalle, Feuerwerkskörper aus einem Auto heraus. Ein Anwohner verständigte aufgrund der wiederholten Ruhestörung die Polizei. Da sich der Melder das Kennzeichen des Fahrzeugs merkte, konnte eine Streifenwagenbesatzung den 19-Jährigen ermitteln und aufsuchen. Dieser gab zunächst an, mit einem ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:45

    POL-HA: Parfüm für fast 1000 Euro gestohlen - 16-Jähriger an das Jugendamt übergeben

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Dienstag (04.02.2026) beobachtete ein Ladendetektiv einer Parfümerie in der Hohenzollernstraße gegen 15:30 Uhr, wie zwei 16-Jährige hochwertige Flakons mit einem Wert von fast tausend Euro in eine Tasche und ihre Jacken steckten. Anschließend verließen sie das Geschäft. Der 46-Jährige wollte sie daran hindern. Einen Dieb konnte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren