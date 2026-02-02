PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: (Mini-)Fertigungsanlage für Zigaretten in Privatwohnung entdeckt.

München / Landkreis Amberg-Sulzbach (ots)

   - Pressemitteilung ergeht nach derzeitigem Stand des 
     Ermittlungsverfahrens -

Eine selbstgebaute Maschine zur Zigarettenherstellung beschlagnahmten Zollfahnder bereits im September 2025, nachdem Beamte der VPI Amberg bei einer Wohnungsdurchsuchung in anderer Sache darauf stießen und den Zoll verständigten.

Der 40-jährige Beschuldigte mit deutscher Staatsangehörigkeit betrieb die technisch versierte Eigenkonstruktion in seinen eigenen vier Wänden, um mutmaßlich unversteuerten Tabak gewerbsmäßig zu verarbeiten. Die kleine, vollautomatische Maschine, die Tabakfeinschnitt in Zigarettenhülsen presste, hatte eine beachtliche Produktionskapazität von gut 500 Stück Zigaretten pro Stunde. Verpackt hatte er die produzierten Zigaretten in Schachteln einer selbst kreierten Marke. Neben der Apparatur wurden mehrere Kilogramm loser Tabak, mehrere tausend Filterhülsen sowie 1.200 Stück bereits fertiggestellte Zigaretten ohne Steuerzeichen sichergestellt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte die Mitteilung erst jetzt veröffentlicht werden.

Original-Content von: Zollfahndungsamt München, übermittelt durch news aktuell

