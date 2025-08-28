Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Weiterer Tatverdächtiger seit 27.08.2025 in Untersuchungshaft. Mülltransporte in die Tschechische Republik.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München Weiden i.d.OPf. (ots)

In der Fortschreibung der Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. v. 10.04.2025 und 21.08.2025 wird mitgeteilt, dass am 27.08.2025 ein weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden ist.

Nachdem am 21.08.2025 ein Haftbefehl gegen den 52-jährigen Geschäftsführer eines Abfallentsorgungsunternehmens mit Sitz in Weiden vollzogen wurde, ist am 27.08.2025 ein weiterer Tatverdächtiger nach Eröffnung des gegen ihn gerichteten Europäischen Haftbefehls beim Amtsgericht Weiden i.d.OPf. in Untersuchungshaft genommen worden.

Es handelt sich dabei um einen 56-jährigen Berufskraftfahrer mit tschechischer Staatsangehörigkeit. Er ist verdächtig, insbesondere die Organisation von Firmen in Tschechien übernommen und Absprachen mit weiteren Tatverdächtigen über die illegalen Abladeplätze/Lagerplätze in der Tschechischen Republik getroffen zu haben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. und des Zollfahndungsamtes München zur illegalen Verklappung von rd. 700 Tonnen illegal nach Tschechien verbrachten Mülls dauern an.

Link zu den bisherigen Medieninformationen: https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2025/y69_ermittlungen_gegen_abfallentsorgungsunternehmen_zfam.html

Original-Content von: Zollfahndungsamt München, übermittelt durch news aktuell