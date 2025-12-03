PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Carpin (ots)

Am heutigen Morgen, 03. Dezember 2025, kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen Carpin und Möllenbeck.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 24-Jähriger die B198 mit seinem Pkw VW. Gleichzeitig hat die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda aus der Einmündung nach Bergfeld auf die B 198 fahren wollen. Hierbei habe sie den VW übersehen, welcher sich von links näherte. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch welchen die 56-Jährige schwer und der 24-Jährige leichtverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Die B 198 war für die Dauer von circa zwei Stunden vollgesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung.

Bei beiden Beteiligten handelt es sich um Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  03.12.2025 – 04:47

