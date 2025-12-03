Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Carpin (ots)

Am heutigen Morgen, 03. Dezember 2025, kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen Carpin und Möllenbeck.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 24-Jähriger die B198 mit seinem Pkw VW. Gleichzeitig hat die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda aus der Einmündung nach Bergfeld auf die B 198 fahren wollen. Hierbei habe sie den VW übersehen, welcher sich von links näherte. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch welchen die 56-Jährige schwer und der 24-Jährige leichtverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Die B 198 war für die Dauer von circa zwei Stunden vollgesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung.

Bei beiden Beteiligten handelt es sich um Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell