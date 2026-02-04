Polizei Hagen

POL-HA: Feuerwerkskörper aus Auto heraus gezündet

Hagen-Vorhalle (ots)

Kurz nach Mitternacht zündete ein 19-Jähriger am Mittwoch (04.02.), nahe der Brockhauser Straße in Vorhalle, Feuerwerkskörper aus einem Auto heraus. Ein Anwohner verständigte aufgrund der wiederholten Ruhestörung die Polizei. Da sich der Melder das Kennzeichen des Fahrzeugs merkte, konnte eine Streifenwagenbesatzung den 19-Jährigen ermitteln und aufsuchen. Dieser gab zunächst an, mit einem Freund unterwegs gewesen zu sein. Er habe seinen Mitfahrer mehrfach ermahnt, das Werfen der Feuerwerkskörper zu unterlassen. Später revidierte er die Angaben. Er selbst habe die Feuerwerkskörper gezündet. Die Polizisten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (arn)

