POL-HA: Feuerwerkskörper aus Auto heraus gezündet
Hagen-Vorhalle (ots)
Kurz nach Mitternacht zündete ein 19-Jähriger am Mittwoch (04.02.), nahe der Brockhauser Straße in Vorhalle, Feuerwerkskörper aus einem Auto heraus. Ein Anwohner verständigte aufgrund der wiederholten Ruhestörung die Polizei. Da sich der Melder das Kennzeichen des Fahrzeugs merkte, konnte eine Streifenwagenbesatzung den 19-Jährigen ermitteln und aufsuchen. Dieser gab zunächst an, mit einem Freund unterwegs gewesen zu sein. Er habe seinen Mitfahrer mehrfach ermahnt, das Werfen der Feuerwerkskörper zu unterlassen. Später revidierte er die Angaben. Er selbst habe die Feuerwerkskörper gezündet. Die Polizisten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell