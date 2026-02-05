Polizei Hagen

POL-HA: Junge beschädigt 29 Fahrzeuge

Hagen-Haspe (ots)

In der Dickenbruchstraße beschädigte ein Kind am Mittwoch (04.02.2026) zahlreiche Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Der Junge lief gegen 13.45 Uhr an den Fahrzeugen entlang und beschädigte den Lack mit einem Stein. Nachdem eine Anwohnerin die Lackschäden bemerkte, verständigte sie die Polizei. Die Beamten stellten an insgesamt 29 Fahrzeugen in der Dickenbruchstraße frische Kratzer fest. Sie gingen ersten Hinweisen nach und begaben sich zur Anschrift eines tatverdächtigen Jungen. Bei der Befragung in Anwesenheit seiner Mutter räumte er die Tat ein. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

