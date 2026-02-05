PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Junge beschädigt 29 Fahrzeuge

Hagen-Haspe (ots)

In der Dickenbruchstraße beschädigte ein Kind am Mittwoch (04.02.2026) zahlreiche Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Der Junge lief gegen 13.45 Uhr an den Fahrzeugen entlang und beschädigte den Lack mit einem Stein. Nachdem eine Anwohnerin die Lackschäden bemerkte, verständigte sie die Polizei. Die Beamten stellten an insgesamt 29 Fahrzeugen in der Dickenbruchstraße frische Kratzer fest. Sie gingen ersten Hinweisen nach und begaben sich zur Anschrift eines tatverdächtigen Jungen. Bei der Befragung in Anwesenheit seiner Mutter räumte er die Tat ein. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 09:27

    POL-HA: Per Haftbefehl gesuchter Mann uriniert in Gebüsch in der Innenstadt

    Hagen-Mitte (ots) - Polizeibeamten ging am Mittwochabend (04.02.2026) in der Innenstadt ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Die Beamten bestreiften gegen 19.20 Uhr die Konkordiastraße und wurden dort auf den 30-jährigen Mann aufmerksam, der dort in ein Gebüsch urinierte. Sie sprachen ihn an und stellten seine Personalien fest, um ein entsprechendes ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:03

    POL-HA: Drogendealer greift Polizisten an und muss ins Gewahrsam

    Hagen-Mitte (ots) - Am Mittwochabend (04.02.2026) durchsuchten Polizeikräfte in der Innenstadt einen 28-jährigen Drogendealer, der die Beamten daraufhin angriff. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.30 Uhr in die Hohenzollernstraße gerufen, wo ein Mann Passanten anpöbelte. Die Beamten beabsichtigten, den Mann zu kontrollieren. Er weigerte sich jedoch, ein ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:11

    POL-HA: Rubbellose und Zigaretten entwendet: Polizei sucht Zeugen

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Dienstag (03.02) entwendete ein derzeit noch unbekannter Mann diverse Rubbellose im Wert von ca. 600 Euro sowie vier Schachteln Zigaretten aus einem Kiosk/einer Lotto- und Postannahmestelle. Das betroffene Geschäft befindet sich in der Filiale eines Supermarktes in der Minervastraße. Der Tatverdächtige verschaffte sich um 21.34 Uhr Zugang, während das Lebensmittelgeschäft zwar noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren