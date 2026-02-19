Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Täter versucht junger Frau das Kopftuch herunterzureißen: Zeugen in Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Ein bislang unbekannter Täter hat am heutigen Donnerstagmorgen im Kasseler Stadtteil Oberzwehren eine 19-jährige Frau rassistisch beleidigt und versucht, ihr das Kopftuch herunterzureißen. Zudem zeigte der Mann den Hitlergruß. Die nach Eingang der Mitteilung sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Unbekannten führte leider nicht mehr zum Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen ca. 50 Jahre alten, 1,75 Meter großen Mann mit kurzen grauen Haaren, schwarzer Brille und mitteleuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben, der eine schwarze Jacke, eine graue Hose mit mehreren Taschen an der Seite und schwarze Sneaker mit weißer Sohle trug.

Die Tat hatte sich gegen 8 Uhr in der Straße "Warenwiesen" ereignet. Die 19-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis schilderte, dass sie dort mit einer Freundin zu Fuß unterwegs war, als der andere Passant sie unvermittelt rassistisch beleidigte. Im weiteren Verlauf sei ihr der aggressive Täter immer nähergekommen, gefolgt und habe sie geschubst, wobei sie den Mann mehrfach aufforderte, sie in Ruhe zu lassen. Schließlich griff er nach dem Kopftuch und versuchte es herunterzureißen. Erst als eine couragierte Autofahrerin anhielt und der jungen Frau ihre Hilfe anbot, ließ der Täter von ihr ab.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden. Weiterhelfen könnte insbesondere die couragierte Autofahrerin, die leider bislang noch unbekannt ist und daher als wichtige Zeugin gesucht wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell