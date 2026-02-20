PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Polizeihubschrauberflüge im Bereich Baunatal

Baunatal (ots)

(pa)In der kommenden Woche ist im Bereich Baunatal mit vermehrter Wahrnehmung des Polizeihubschraubers zu rechnen. Am Dienstag, den 24.02. sowie Donnerstag, den 26.02.2026 wird es über den Tag zu mehreren Flügen eines Hubschraubers der Polizeifliegerstaffel um Baunatal kommen. Anlass ist eine geplante Übung.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6214
https://hpe.polizei.hessen.de/Startseite/

