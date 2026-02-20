POL-HPE: Polizeihubschrauberflüge im Bereich Baunatal

Oestrich-Winkel (ots) - Nachdem ein mit Kies überladenes Schiff/Schubverband auf dem Rhein auf Grund gelaufen war (siehe Pressemitteilung vom 06.12.2025), konnte dieses am 11.12.2025 gegen 14:45 Uhr freigezogen werden. Unter Leitung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein war dazu die Umladung eines Teils der Fracht sowie mehrere Versuche, den Havaristen mithilfe eines anderen Gütermotorschiffes und eines ...

mehr