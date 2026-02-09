Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall infolge Alkohols - 25-Jähriger verletzt sich schwer

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Samstagmorgen (07.02., 00.20 Uhr) befuhr ein 25-jähriger Paderborner mit seinem VW Polo die Detmolder Straße in Fahrtrichtung Paderborn. Zwischen Marienloh und der Kreuzung Detmolder Straße / Bücklerweg kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Leitpfosten und danach gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich schwer.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Paderborners fest. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Paderborner Krankenhaus gebracht, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der PKW wurde von der Unfallstelle abgeschleppt, es entstand Totalschaden in Höhe von 2500 Euro. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

