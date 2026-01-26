Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Fahrzeuge in Lohmar-Neuhonrath aufgebrochen

Lohmar (ots)

Am vergangenen Wochenende (23. Januar bis 24. Januar) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen im Lohmarer Ortsteil Neuhonrath. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bislang unbekannte Tatverdächtige die Fenster von insgesamt sechs Fahrzeugen (Hyundai, Kia, Ford, BMW, Mercedes und Skoda) ein, die an den Straßen: Krebsaueler Straße, Nußbaumweg, Seelscheider Straße und Fliederweg geparkt waren. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten ein Paar Schuhe, zwei Geldbörsen mit persönlichen Dokumenten und Bargeld und einen Rucksack in dem sich ein Laptop befand. Der entstandene Sachschaden durch die eingeschlagenen Fensterscheiben wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ohne die Scheibe einzuschlagen, gelangten die Diebe in ein weiteres Fahrzeug, das am Nußbaumweg geparkt war und entwendeten mehrere Werkzeuge. Wie sie den Wagen öffnen konnten, ist bislang noch unklar.

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen festgestellt hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei möchte Sie sensibilisieren, beim Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Die Diebe gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe oder beim Öffnen des Fahrzeugs Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. (Re)

