Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb vorläufig festgenommen

Siegburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (22. Januar) konnte in Siegburg ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden. Der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes an der Industriestraße beobachtete den Verdächtigen, wie er sich insgesamt sechs Flaschen mit Alkoholika in seine Jacke steckte und damit das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Der Wert der Flaschen lag bei über 200 Euro. Der Zeuge sprach den 62 Jahre alten georgischen Staatsangehörigen an. Dieser versuchte zunächst die Ansprache zu ignorieren und einfach zu gehen. Schließlich begab er sich jedoch mit dem Angestellten in ein Büro, um dort auf die verständigten Polizisten zu warten. Diese bemerkten dann Unstimmigkeiten in dem Ausweisdokument, das der Georgier ausgehändigt hatte, weshalb es eingezogen wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war. Der 62-Jährige muss sich daher nicht nur wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, sondern auch wegen des unerlaubten Aufenthalts verantworten. Der Verdächtige wird am heutigen Tag einem Richter vorgeführt, der darüber entscheidet, ob Haftbefehl erlassen wird. (Das Ergebnis steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch aus.) (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell