PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb vorläufig festgenommen

Siegburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (22. Januar) konnte in Siegburg ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden. Der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes an der Industriestraße beobachtete den Verdächtigen, wie er sich insgesamt sechs Flaschen mit Alkoholika in seine Jacke steckte und damit das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Der Wert der Flaschen lag bei über 200 Euro. Der Zeuge sprach den 62 Jahre alten georgischen Staatsangehörigen an. Dieser versuchte zunächst die Ansprache zu ignorieren und einfach zu gehen. Schließlich begab er sich jedoch mit dem Angestellten in ein Büro, um dort auf die verständigten Polizisten zu warten. Diese bemerkten dann Unstimmigkeiten in dem Ausweisdokument, das der Georgier ausgehändigt hatte, weshalb es eingezogen wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war. Der 62-Jährige muss sich daher nicht nur wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, sondern auch wegen des unerlaubten Aufenthalts verantworten. Der Verdächtige wird am heutigen Tag einem Richter vorgeführt, der darüber entscheidet, ob Haftbefehl erlassen wird. (Das Ergebnis steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch aus.) (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:57

    POL-SU: Unbekannter überfällt Tankstelle

    Sankt Augustin (ots) - Am Donnertag (22. Januar) um 22.10 Uhr wurde die Polizei alarmierte, weil sich ein Überfall auf eine Tankstelle an der Siegstraße in Sankt Augustin ereignet hatte. Ein schwarz gekleideter Mann erbeutete Bargeld und Zigaretten. Der Mitarbeiter der Star-Tankstelle berichtete, dass er kurz nach 22.00 Uhr zwei Putzeimer entleerte. Dazu verließ er das Gebäude durch die Hintertür. Als er ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:52

    POL-SU: Bekifft und ohne Führerschein unterwegs

    Lohmar (ots) - In der Nacht von Donnerstag (22. Januar) auf Freitag (23. Januar) fiel einer Streifenwagenbesatzung in Lohmar ein Fahrzeug auf. Dieses fuhr über einen Parkplatz am Donrather Dreieck. Als der Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde, erklärte der Fahrer sogleich, dass er "total bekifft" sei und keinen Führerschein besitze. Aus dem Inneren des Seat drang deutlicher ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:56

    POL-SU: Einbruch in Feuerwehrhaus

    Lohmar (ots) - Am Mittwochabend (21. Januar) kam es zu einem Einbruch in ein Feuerwehrhaus in Lohmar. Gegen 23:20 Uhr begaben sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige auf das Gelände an der Ostheim-vor-der-Rhön-Straße und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf. Dadurch gelangten sie in die Fahrzeughalle, wo sie mehrere Feuerwehrfahrzeuge absuchten. Kurze Zeit später entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung; nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren