Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Feuerwehrhaus

Lohmar (ots)

Am Mittwochabend (21. Januar) kam es zu einem Einbruch in ein Feuerwehrhaus in Lohmar. Gegen 23:20 Uhr begaben sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige auf das Gelände an der Ostheim-vor-der-Rhön-Straße und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf. Dadurch gelangten sie in die Fahrzeughalle, wo sie mehrere Feuerwehrfahrzeuge absuchten. Kurze Zeit später entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung; nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute. Die Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden: männlich, zwischen 1,70 m und 1,80 m groß, der eine trug eine Wollmütze, dunkle Oberbekleidung und Sportschuhe. Der andere war der etwas größere, bekleidet mit hellerer Oberbekleidung als sein Komplize und sein Haar war dunkel. Beide waren maskiert. Die Polizei sicherte vor Ort verschiedene Spuren und hat die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden unter 02241 541-3121 entgegengenommen. (Uhl)

