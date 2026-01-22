Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer mit Alkohol und Drogen erwischt

Hennef (ots)

Am Mittwoch (21. Januar) erwischten Polizisten in Hennef einen Autofahrer, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs war. Bereits auf der Bundesautobahn 560 in Höhe Siegburg war den Beamten der Seat aufgefallen, der mit deutlichen Schlangenlinien in Richtung Ausbauende/Bundesstraße 8 unterwegs war. In Hennef konnte das Auto an der Alfred-Nobel-Straße schließlich angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Auf Vorhalt räumte der 43 Jahre alte Eitorfer ein, vor Fahrtantritt Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Entsprechende Schnelltests vor Ort bestätigten diese Angaben: Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille und der Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Das Fahrzeug wurde am Anhalteort abgestellt und der 43-Jährige mit zur nächsten Polizeiwache genommen. Hier entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes, der sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten muss, wurde sichergestellt. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell