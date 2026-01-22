Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 13-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (21. Januar) wurde ein 13-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Sankt Augustin leicht verletzt. Das Kind war mit einem E-Scooter auf dem Gehweg parallel zur Burgstraße in Richtung der Mittelstraße unterwegs. Dabei nutzte es den Gehweg links der Straße entgegen der Fahrtrichtung. An einem Fußgängerüberweg fuhr der junge Sankt Augustiner nach ersten Erkenntnissen und Angaben unabhängiger Zeugen unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer gab an, eine Vollbremsung eingeleitet zu haben, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der E-Scooter sei dann aber mit dem Toyota einer 80-Jährigen kollidiert, die ebenfalls in Richtung der Mittelstraße unterwegs war. Aufgrund von stockendem Verkehr, fuhr die Toyota-Fahrerin lediglich mit geringer Geschwindigkeit. Dennoch erlitt der 13-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung im Beisein einer hinzugerufenen Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus. Die 80-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Es wird auf folgende Verhaltensregeln für die Benutzung von E-Scootern im Straßenverkehr hingewiesen: - Elektrokleinstfahrzeuge müssen versichert sein und über eine Betriebserlaubnis verfügen - Die Benutzung von Gehwegen ist nicht erlaubt, es müssen Radwege genutzt werden, wenn diese nicht vorhanden sind, muss auf der Straße gefahren werden - Handynutzung während der Fahrt ist tabu - Es besteht keine Helmpflicht, das Tragen eines Helmes wird jedoch empfohlen - Es besteht keine Fahrerlaubnispflicht, man muss jedoch mindestens 14 Jahre alt sein - Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer Zur Vermeidung von Unfällen wird allen Verkehrsteilnehmern stets eine vorausschauende und defensive Fahrweise angeraten, damit alle sicher an ihr Ziel kommen. (Uhl) #Leben

