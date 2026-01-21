Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrugsmasche erneut erfolgreich

Betrüger erbeutet 2000 Euro

Siegburg (ots)

Am Dienstag (20. Januar) erschien eine 49 Jahre alte Frau bei der Siegburger Polizei, um Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Bereits Anfang des Jahres (02. Januar), habe sie gegen 13:40 Uhr einen Anruf erhalten. Der Mann am Telefon habe sich ihr als IT-Mitarbeiter ihrer Bank vorgestellt. Weiter habe er erklärt, dass Online-Banking überprüfen zu müssen. Daher sei eine Test-Überweisung nötig. Der Unbekannte wies die Siegburgerin an, 2.000 Euro auf ein Konto zu überweisen. Im Anschluss würde das Geld umgehend zurück auf ihr Konto gebucht. Die Kaldauerin folgte den Anweisungen. Bis heute wurde das Geld jedoch nicht zurück auf ihr Konto überwiesen. Die Frau ließ ihr Konto nun sperren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen und warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen. Wenn am Telefon oder an der Haustür Fremde angeben, sie kämen von Ihrer Bank, dann ist höchste Vorsicht geboten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch schnellstmöglich. Geben Sie keine persönlichen Daten preis und autorisieren Sie keine Bankgeschäfte. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizei oder die 110. Wenn Sie Opfer geworden sind, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige. Da gerade ältere Menschen oft als Opfer ausgewählt werden, sprechen Sie mit Angehörigen und Bekannten, um vor solchem Betrug zu warnen. (Uhl) #SicherImAlter

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell