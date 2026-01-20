Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Indoor-Freizeitpark

Tresor gestohlen

Troisdorf (ots)

In Troisdorf brachen Unbekannte in einen Indoor-Freizeitpark ein und erbeuteten unter anderem einen Tresor. Das betroffene Gebäude liegt an der Max-Planck-Straße im Ortsteil Oberlar. Zwischen Sonntag (18. Januar), 21:00 Uhr und Montagmorgen (19. Januar), 09:00 Uhr hebelten der oder die Tatverdächtigen offenbar ein Fenster, das zur Industriestraße gelegen ist, auf. So gelangten sie in die Räumlichkeiten und durchsuchten dort einen Lagerraum und den Kassenbereich. Dabei öffneten sie mehrere Kassen und Automaten, wodurch sie an einen Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe gelangten. Ein Tresor mit weiterem Geld wurde komplett entwendet. Der Gesamtschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Dazu bittet die Polizei um Hinweise: Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib der Beute machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3221 bei der Polizei. (Uhl)

