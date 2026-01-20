Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Eitorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montag (19. Januar) in Eitorf in Höhe des Bahnhofes zwei Personen leicht verletzt. Gegen 08:45 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Dacia über die Landesstraße 333 (L333)/Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hennef. Als der Mann verkehrsbedingt bremsen musste, bremste auch eine dahinterfahrende Eitorferin ihr Taxi ab. Ein noch dahinterfahrender 23 Jahre alter Ford-Fahrer erkannte die Situation nach ersten Erkenntnissen zu spät und fuhr auf das Taxi auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den Dacia geschoben. Die Taxifahrerin und ihre 81-jährige Mitfahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und wollten sich nach der polizeilichen Unfallaufnahme selbständig zu einem Arzt begeben. Der Dacia und das Taxi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Polizisten nahmen vor Ort den Unfall auf und sicherten Unfallspuren. Der 23-jährige Eitorfer muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

