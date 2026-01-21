Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken mit Auto gegen Glasscheibe

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (20. Januar) ereignete sich in Sankt Augustin ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Eine 72 Jahre alte Frau steuerte ihr Auto von der Hennefer Straße auf ein Tankstellengelände. Hier fuhr sie ungebremst gegen eine Glastrennwand, die vor dem Tankstellengebäude aufgestellt war. Zwar herrschte zur Unfallzeit einsetzende Dunkelheit, jedoch war der Bereich ausreichend beleuchtet und die Glasscheibe somit gut sichtbar. Die Frau setzte ihren VW anschließend ein Stück zurück, um direkt darauf erneut die Glaswand zu touchieren und dann stehen zu bleiben. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug stolperte und stürzte die Fahrerin, so dass Ersthelfer neben der Polizei auch einen Rettungswagen alarmierten. Dessen Besatzung konnte wenig später Entwarnung geben: Die 72-jährige blieb unverletzt. Die Polizisten hatten jedoch direkt den Eindruck, dass die Unfallfahrerin unter Alkoholeinfluss stand, denn ihre Atemluft roch entsprechend, ihre Aussprache war verwaschen und ihr Gang sehr unsicher. Ein freiwilliger Test vor Ort bestätigte den Verdacht. Das Testgerät zeigte einen Wert von fast 2,0 Promille an. Während der beschädigte Polo vor Ort auf einen Parkplatz geschoben wurde, nahmen die Polizisten die Sankt Augustinerin mit zu einer Polizeiwache. Ein Arzt entnahm der Frau dort eine Blutprobe, während durch die Polizisten eine Verkehrsunfallanzeige geschrieben, der Führerschein sichergestellt und ein Bericht an das Straßenverkehrsamt gefertigt wurde. Die 72-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholkonsum verantworten. (Uhl)

