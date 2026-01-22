Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 15 Verkehrsschilder von Baustelle gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Ungewöhnliche Beute machten Unbekannte an einer Baustelle in Sankt Augustin. Zwischen Dienstag (20. Januar), 16:00 Uhr und Mittwoch (21. Januar), 07:40 Uhr wurden in der Einsteinstraße 15 Verkehrszeichen entwendet. Die "Absolutes-Halteverbot"-Schilder standen gemeinsam mit 15 Rohrpfosten und 30 dazugehörigen Klemmen an einer Baustelle am Fahrbahnrand in der Nähe der Einmündung der Otto-von-Guericke-Straße. Auf Grund von Größe und Gewicht der Beute wird davon ausgegangen, dass sie mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise zu Tätern oder dem Verbleib der Schilder nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

