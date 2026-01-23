PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bekifft und ohne Führerschein unterwegs

Lohmar (ots)

In der Nacht von Donnerstag (22. Januar) auf Freitag (23. Januar) fiel einer Streifenwagenbesatzung in Lohmar ein Fahrzeug auf. Dieses fuhr über einen Parkplatz am Donrather Dreieck. Als der Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde, erklärte der Fahrer sogleich, dass er "total bekifft" sei und keinen Führerschein besitze. Aus dem Inneren des Seat drang deutlicher Marihuana-Geruch und der 20 Jahre alte Hennefer hatte glasige und gerötete Augen. Daher entnahm ein Arzt dem Seat-Fahrer auf einer nahegelegenen Polizeiwache eine Blutprobe. Ihm wurde ausdrücklich die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass der Fahrer sich das Auto eines Freundes ohne dessen Einverständnis genommen hat. Die Polizisten fertigten neben einem Bericht an das Straßenverkehrsamt eine Anzeige gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

