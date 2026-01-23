PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannter überfällt Tankstelle

Sankt Augustin (ots)

Am Donnertag (22. Januar) um 22.10 Uhr wurde die Polizei alarmierte, weil sich ein Überfall auf eine Tankstelle an der Siegstraße in Sankt Augustin ereignet hatte. Ein schwarz gekleideter Mann erbeutete Bargeld und Zigaretten.

Der Mitarbeiter der Star-Tankstelle berichtete, dass er kurz nach 22.00 Uhr zwei Putzeimer entleerte. Dazu verließ er das Gebäude durch die Hintertür. Als er zurückkehrte, bedrohte ihn ein etwa 170 cm großer Täter mit einem Teleskopschlagstock. Der maskierte Mann, der deutsch mit ausländischem Akzent sprach, war ihm offenbar durch den Hinterausgang gefolgt. Er nahm zwei Geldtaschen mit den Tageseinnahmen und mehrere Stangen Zigaretten, die er in eine mitgebrachte Sporttasche packte.

Der Räuber riss dem Mitarbeiter die Brille vom Kopf, warf sein Handy zu Boden und floh durch die Hintertür in Richtung der Straße "Am Bauhof". Der junge Mann blieb unverletzt. Er schätzte den Täter auf 20 bis 25 Jahre.

Die Polizei fahndet bisher ergebnislos. Hinweise zum Täter nimmt sie unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

