Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher unterwegs

Mehrere Taten am Wochenende entdeckt

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Einbrecher unterwegs / Mehrere Taten am Wochenende entdeckt Am zurückliegenden Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises mehrere Einbrüche entdeckt. In Troisdorf-Altenrath kam es in der Straße "Heidegraben" zwischen Mittwoch (21. Januar), 23:00 Uhr und Freitag (23. Januar), 10:00 Uhr vermutlich zu einem versuchten Einbruch in ein Feuerwehrhaus. An einer Seiten- und der Eingangstür konnten Hebelmarken gefunden werden. Die Türen hielten der Gewaltanwendung augenscheinlich stand. In Siegburg wurden zwei Einbrüche registriert. In der Dammstraße hebelten zwischen Donnerstag (22. Januar), 18:00 Uhr und Freitag, 08:15 Uhr ein oder mehrere unbekannte Täter die Terrassentür eines Reihenhauses auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen dreistelligen Bargeldbetrag und eine wertvolle Armbanduhr. Ob darüber hinaus noch mehr gestohlen wurde, konnten die Bewohner, die sich zur Tatzeit im Urlaub befanden, zunächst nicht sagen. Im Ortsteil Kaldauen verschafften sich Unbekannte in der Straße "Zur alten Fähre" wahrscheinlich über einen Balkon im Erdgeschoss Zutritt zu dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Hier hebelten sie die Balkontür auf und gelangten dadurch in die die Wohnung. Diese wird derzeit wegen Renovierungsarbeiten nicht bewohnt. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit vom 08. Januar bis zum 21. Januar eingegrenzt werden. Nach ersten Angaben des Bewohners wurden zwei Laptops gestohlen. Zwischen dem 11. Januar und dem 23. Januar wurde in Niederkassel-Ranzel ebenfalls eine Balkontür aufgehebelt. Über diese gelangten die Täter in die Erdgeschosswohnung an der Altenberger Straße. Als der Bewohner am Freitag gegen 18:00 Uhr nachhause kam, gelangte er zunächst nicht in seine Wohnung, weil die Sicherheitskette von innen eingehängt worden war. Nachdem der Mann die Kette mittels Werkzeugs geöffnet hatte, entdeckte er den Einbruch. Nach einer ersten Nachschau wurde vermutlich nichts entwendet. Eine fünfte Tat wurde in Eitorf in einem Industriegebiet im Spinnerweg gemeldet. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag (24. Januar), 11:20 Uhr wurde eine Fensterscheibe einer Firma eingeworfen. Durch das Loch gelangten der oder die Täter in eine Werkstatt. Ob hier etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. An allen Tatorten sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei Spuren. Strafanzeigen wurden gefertigt und weitere Ermittlungen eingeleitet. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 (für Altenrath und Niederkassel), -3121 (für Siegburg) und -3421 (für Eitorf) entgegen. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz für Privatpersonen und Gewerbetreibende gibt das zuständige Kriminalkommissariat für Prävention. Der nächste Infoabend findet am 03. Februar 2026 statt. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

