Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Landkreis Werra-Meißner - 37287 Wehretal-Reichensachsen: Blitz-Einbruch in Tankstelle
Kassel (ots)
Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 23:20 Uhr, wird in Wehretal-Reichensachsen in der Landstraße ein Blitz-Einbruch in die dortige Tankstelle gemeldet. Vermutlich drei Täter mit dunklen Sturmhauben brechen blitzartig in die bereits geschlossene Tankstelle ein und erbeuten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend fahren sie schnell mit einem dunklen PKW, vermutlich Audi, mit ESW-Kennzeichen in Richtung Ortsmitte Reichensachsen davon. Die Polizei in Eschwege hat die Ermittlungen aufgenommen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme der Täter. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651-925-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
