PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra-Meißner - 37287 Wehretal-Reichensachsen: Blitz-Einbruch in Tankstelle

Kassel (ots)

Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 23:20 Uhr, wird in Wehretal-Reichensachsen in der Landstraße ein Blitz-Einbruch in die dortige Tankstelle gemeldet. Vermutlich drei Täter mit dunklen Sturmhauben brechen blitzartig in die bereits geschlossene Tankstelle ein und erbeuten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend fahren sie schnell mit einem dunklen PKW, vermutlich Audi, mit ESW-Kennzeichen in Richtung Ortsmitte Reichensachsen davon. Die Polizei in Eschwege hat die Ermittlungen aufgenommen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme der Täter. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651-925-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren