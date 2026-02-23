Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Wohnungsdurchsuchungen durch OE City: Mutmaßlicher Dealer in Untersuchungshaft; Drogen und Waffen sichergestellt

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel:

Am Samstag ist den Ermittlern der OE City der Kasseler Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kassel sowie dem für Drogendelikte zuständigen Kommissariat 34 der Kasseler Kriminalpolizei und Beamten des Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz, Direktion Nord, ein weiterer Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Bei der Vollstreckung von zwei Durchsuchungsbeschlüssen stellten die Drogenfahnder in Kassel neben Waffen und mutmaßlichem Drogengeld Amphetamine, Ecstasy und Cannabis im Wert von fast 10.000 Euro sicher. Einer der Wohnungsmieter, ein 45 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger, befindet sich wegen des dringenden Verdachts des Drogenhandels mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bereits vor einiger Zeit hatten die Ermittler des Kommissariats 34 Hinweise darauf erhalten, dass der 45-Jährige aus seiner Wohnung heraus einen florierenden Drogenhandel betreiben solle. Der Verdacht erhärtete sich im Zuge umfangreicher Ermittlungen weiter, bis die Fahnder der OE City schließlich am Samstagabend einen mutmaßlichen Kunden des Dealers nach dem Verlassen dessen Wohnung kontrollierten und Drogen bei ihm fanden. Aus diesem Grund erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 45-Jährigen, der gegen 21:30 Uhr schlagartig vollstreckt wurde. In der Wohnung fanden die Beamten dann rund 400 Gramm Amphetamine und Ecstasy, 75 Gramm Cannabis sowie eine geladene Schreckschusswaffe und eine Gasdruckpistole zum Verschießen von Stahlkugeln. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und die Drogen sowie die Waffen sichergestellt.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen ergaben sich außerdem Hinweise darauf, dass offenbar auch ein 31 Jahre alter Mann im Nachbarhaus in den Drogenhandel involviert ist. So wurde noch am selben Abend auch dessen Wohnung durchsucht. Die Polizisten stellten dabei etwa 330 Gramm Marihuana sowie mehrere hundert Euro Bargeld, welches mutmaßlich aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammt, sowie verschiedene Utensilien für den Drogenkonsum und -verkauf sicher. Auch der 31-Jährige wurde festgenommen, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen aber wegen mangelnder Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Am gestrigen Sonntag erfolgte dann die Vorführung des 45-Jährigen vor einem Haftrichter, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Beide Männer müssen sich nun wegen des Illegalen Drogenhandels verantworten, die Ermittlungen dauern an.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

