Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt: Zeugen am Unterneustädter Kirchplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Noch unklar ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, den 12. Februar im Kasseler Stadtteil Unterneustadt ereignet hat und bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 34-jährige Mann gegen 16:45 Uhr zu Fuß im Bereich der Haltestelle "Unterneustädter Kirchplatz" in der Leipziger Straße. Aus noch ungeklärten Gründen wurde er dann von einer Straßenbahn erfasst, welche in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

Der Unfall wurde der Polizei erst am vergangenen Freitag durch den Fußgänger angezeigt, nachdem am Unfalltag aus unbekannten Gründen niemand die Polizei gerufen hatte. Da der Unfallhergang von dem Fußgänger und der beteiligten Straßenbahnfahrerin zudem unterschiedlich geschildert wurde, suchen die zuständigen Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei nun nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

