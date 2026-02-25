Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutwillig 20.000 Euro Schaden an Haltestelle angerichtet: Schnelle Festnahme von Randalierer dank Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Dank mehrerer aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am gestrigen Dienstagabend einen Randalierer, der an einer Straßenbahnhaltestelle in Kaufungen mutwillig einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet hat, schnell festnehmen. Die sofort nach Eingang der Notrufe hinzugeeilten Streifen vom Polizeirevier Ost konnten einen in Nieste wohnenden 40-jährigen Mann festnehmen, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er muss sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.

Die Notrufe der Zeugen waren nahezu zeitgleich gegen 19:20 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sie schilderten übereinstimmend, dass der laut schreiende Mann an der Haltestelle "Oberkaufungen Bahnhof" Schottersteine aus dem Gleisbett nahm und nach und nach sämtliche Scheiben des Wartehäuschens zertrümmerte. Zuvor hatte er auf gleiche Art und Weise bereits sämtliche Scheiben aus Sicherheitsglas auf der gegenüberliegenden Seite der Haltestelle zum Bersten gebracht. Eine couragierte Fahrradfahrerin sprach den Randalierer sogar an und forderte ihn auf, aufzuhören, woraufhin dieser jedoch nicht reagierte und in blinder Zerstörungswut seine Aktion fortsetzte. Erst als er alle Scheiben beider Wartehäuser zerstört und zwei Werbetafeln beschädigt hatte, lief er durch das Gleisbett davon. Da die Zeugen sofort die Polizei alarmierten und neben einer detaillierten Täterbeschreibung die Fluchtrichtung angeben konnten, klickten nur wenige Minuten später die Handschellen für den 40-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen, der für die polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht wurde, ergab 1,2 Promille. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell