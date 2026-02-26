PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 253 in Höhe Rennertehausen

Kassel (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der B 253 in Höhe Rennertehausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 67-jähriger Mann aus Wolfhagen mit seinem LKW die B 253 von Allendorf/Eder in Richtung Frankenberg/Eder. In Höhe Rennertehausen wollte ein 60-jähriger Mann aus Allendorf/E. die B 253 überqueren. Der Fußgänger trat unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem LKW erfasst. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der Unfall wurde durch Beamte der Polizeistation in Frankenberg aufgenommen. Die B 253 war im Bereich der Unfallstelle bis 00:50 Uhr vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Jens Koppitz, Erster Kriminalhauptkommissar
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

